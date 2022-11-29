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Драйзайтль обошёл Марка Мессье по количеству победных голов в домашних матчах «Эдмонтона»

Драйзайтль обошёл Марка Мессье по количеству победных голов в домашних матчах «Эдмонтона»
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». 27-летний форвард «нефтяников» отличился спустя 22 секунды после начала дополнительного времени.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Драйзайтль забросил 25-ю победную шайбу в домашних матчах. Благодаря этому он поднялся на пятое место в истории «Эдмонтона» по количеству голов, принёсших победу «нефтяникам» на родной площадке. По этому показателю немецкий нападающий обошёл Марка Мессье (24). Больше него таких голов забили только Уэйн Гретцки (31), Коннор Макдэвид (33), Яри Курри (37) и Гленн Андерсон (40).

Напомним, в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.

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