«Даллас» подписал новый контракт с четвёртым бомбардиром клуба в сезоне на $ 67,6 млн

«Даллас Старз» заключил новое долгосрочное соглашение с финским форвардом Роопе Хинцем, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что новый контракт 26-летнего нападающего рассчитан на восемь лет. Общая сумма сделки составляет $ 67,6 млн. В среднем за сезон финский хоккеист будет зарабатывать $ 8,45 млн. Тем не менее новое соглашение вступит в силу только с сезона-2023/2024.

Отметим, что в нынешнем сезоне Хинц принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач. Финский форвард с 24 очками является четвёртым бомбардиром «Далласа» в текущем сезоне.

Напомним, «шерифы» задрафтовали Хинца в 2015 году во втором раунде под общим 49-м номером. Всего в НХЛ форвард сыграл 261 встречу, набрав 194 (88+106) очка.