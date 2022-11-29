«Даллас» подписал новый контракт с четвёртым бомбардиром клуба в сезоне на $ 67,6 млн

«Даллас Старз» заключил новое долгосрочное соглашение с финским форвардом Роопе Хинцем, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что новый контракт 26-летнего нападающего рассчитан на восемь лет. Общая сумма сделки составляет $ 67,6 млн. В среднем за сезон финский хоккеист будет зарабатывать $ 8,45 млн. Тем не менее новое соглашение вступит в силу только с сезона-2023/2024.
Отметим, что в нынешнем сезоне Хинц принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач. Финский форвард с 24 очками является четвёртым бомбардиром «Далласа» в текущем сезоне.
Напомним, «шерифы» задрафтовали Хинца в 2015 году во втором раунде под общим 49-м номером. Всего в НХЛ форвард сыграл 261 встречу, набрав 194 (88+106) очка.
- 29 ноября 2022
-
20:10
-
19:37
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
17:57
-
17:28
-
16:58
-
16:33
-
15:52
-
15:28
-
14:08
-
13:57
-
13:23
-
12:35
-
12:15
-
11:43
-
11:32
-
11:19
-
10:50
-
10:10
-
09:41
-
09:20
-
09:11
-
09:04
-
08:30
-
08:22
-
07:15
-
07:10
-
06:54
-
06:51
-
06:50
-
06:26
-
06:24
-
06:21