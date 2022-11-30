Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 8 голов

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче в пользу гостей – 3:1.
На 6-й минуте «столичные» открыли счёт в матче. Это удалось сделать российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину. Через шесть минут Александр Овечкин оформил дубль. Теперь у нападающего 13 голов в сезоне и 793 гола за карьеру в НХЛ. С пасами ему помогли Дилан Строум и Энтони Манта.
Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до восьми шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
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