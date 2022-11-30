Мартин стал 165-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин обогнал Мессье

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в поединке в пользу гостей – 3:1.
37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в этом противостоянии и сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард дважды поразил ворота, которые защищает канадский голкипер Спенсер Мартин.
Вратарь «Ванкувера» стал 165-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Только двоим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, Патрик Марло — 177. Сегодня Овечкин обогнал результат Марка Мессье, который забивал 164 голкиперам за карьеру в лиге.
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