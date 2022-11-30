Голкипер «Ванкувера» — о поражении от «Вашингтона»: беру вину на себя

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Спенсер Мартин взял вину на себя за поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5). Вратарь пропустил четыре шайбы после 27 бросков по воротам.

«Я беру на себя вину за это поражение. У вратаря есть уникальная возможность влиять на игру, и сегодня я был недостаточно хорош», — цитирует Мартина журналист Томас Дрэнс в своей соцсети.

Напомним, в прошедшем матче дублем отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Эти шайбы позволили ему обойти Уэйна Гретцки по голам на выезде и стать рекордсменом НХЛ. На счету россиянина стало 403 гола, забитых в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В прошедшем матче россиянин отметился пятью бросками по воротам «Ванкувера».