Голкипер «Ванкувера» — о поражении от «Вашингтона»: беру вину на себя
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Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Спенсер Мартин взял вину на себя за поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5). Вратарь пропустил четыре шайбы после 27 бросков по воротам.
«Я беру на себя вину за это поражение. У вратаря есть уникальная возможность влиять на игру, и сегодня я был недостаточно хорош», — цитирует Мартина журналист Томас Дрэнс в своей соцсети.
Напомним, в прошедшем матче дублем отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Эти шайбы позволили ему обойти Уэйна Гретцки по голам на выезде и стать рекордсменом НХЛ. На счету россиянина стало 403 гола, забитых в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В прошедшем матче россиянин отметился пятью бросками по воротам «Ванкувера».
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