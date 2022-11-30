Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» уверенно победить «Ванкувер» на выезде

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» уверенно победить «Ванкувер» на выезде
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. При этом россиянин упустил несколько отличных возможностей на хет-трик, в том числе не попал в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе за «Кэпиталз» забросили Энтони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. За «Ванкувер» единственный гол забил Нильс Хёгландер.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин – 05:35 (5x5)   0:2 Овечкин (Строум, Манта) – 11:52 (5x5)   1:2 Хёгландер (Миллер) – 13:55 (5x5)   1:3 Манта (Юханссон, Эллер) – 14:35 (5x5)   1:4 Карлсон (Дауд, Хэтэуэй) – 38:47 (5x5)   1:5 Фехервари – 55:57 (en)

Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Новость по теме
Овечкин мог оформить хет-трик в матче с «Ванкувером», но попал в перекладину
Овечкин – зверь! Обставил Гретцки за 6 минут, лишив легенду НХЛ одного из великих рекордов Овечкин – зверь! Обставил Гретцки за 6 минут, лишив легенду НХЛ одного из великих рекордов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022