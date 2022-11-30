Дубль Овечкина помог «Вашингтону» уверенно победить «Ванкувер» на выезде
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. При этом россиянин упустил несколько отличных возможностей на хет-трик, в том числе не попал в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе за «Кэпиталз» забросили Энтони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. За «Ванкувер» единственный гол забил Нильс Хёгландер.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин – 05:35 (5x5) 0:2 Овечкин (Строум, Манта) – 11:52 (5x5) 1:2 Хёгландер (Миллер) – 13:55 (5x5) 1:3 Манта (Юханссон, Эллер) – 14:35 (5x5) 1:4 Карлсон (Дауд, Хэтэуэй) – 38:47 (5x5) 1:5 Фехервари – 55:57 (en)
Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
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