Дубль Овечкина помог «Вашингтону» уверенно победить «Ванкувер» на выезде

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. При этом россиянин упустил несколько отличных возможностей на хет-трик, в том числе не попал в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе за «Кэпиталз» забросили Энтони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. За «Ванкувер» единственный гол забил Нильс Хёгландер.

Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам на выезде, обогнав Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ.