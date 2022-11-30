Эмоции Овечкина после двух шайб, позволивших ему побить рекорд Гретцки по голам на выезде
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и побил рекорд великого Уйэна Гретцки по голам на выезде. Всего на счету россиянина стало 403 шайбы в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин эмоционально отпраздновал рекордную шайбу.
Благодаря двум шайбам Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до восьми шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
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