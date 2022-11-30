Кузнецов провоцировал Кузьменко на разминке, форвард «Ванкувера» провёл худший матч в НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко результативными баллами не отметился, записал на свой счёт «-3» в графе полезность и отметился одним броском в створ ворот. Таким образом, форвард прервал свою результативную серию из пяти матчей.

На разминке перед матчем российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов попытался вывести из равновесия Кузьменко. Кузнецов подъехал, ничего не говорил, жевал жвачку, смеялся и посматривал в сторону Кузьменко.

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Отметим, что Кузнецов в прошедшем матче также очков не набрал.