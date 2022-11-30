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Хоккеисты «Вашингтона» в раздевалке устроили овации Овечкину, который побил рекорд Гретцки

Хоккеисты «Вашингтона» в раздевалке устроили овации Овечкину, который побил рекорд Гретцки
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и установил новый рекорд НХЛ по голам на выезде. Россиянин забил свой 403-й гол в гостевых матчах НХЛ и обошёл легендарного Уйэна Гретцки. Главный тренер команды Питер Лавиолетт объявил о рекорде в раздевалке, после чего все хоккеисты «Вашингтона» стоя аплодировали Овечкину. Россиянин получил приз лучшему игроку матча и выжал ручной динамометр.

По итогам матча Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до восьми голов (793).

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