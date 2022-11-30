Хоккеисты «Вашингтона» в раздевалке устроили овации Овечкину, который побил рекорд Гретцки
Поделиться
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой гостей со счётом 5:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и установил новый рекорд НХЛ по голам на выезде. Россиянин забил свой 403-й гол в гостевых матчах НХЛ и обошёл легендарного Уйэна Гретцки. Главный тренер команды Питер Лавиолетт объявил о рекорде в раздевалке, после чего все хоккеисты «Вашингтона» стоя аплодировали Овечкину. Россиянин получил приз лучшему игроку матча и выжал ручной динамометр.
По итогам матча Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до восьми голов (793).
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:29
-
10:22
-
10:07
-
09:59
-
09:43
-
09:16
-
09:03
-
08:50
-
08:42
-
08:31
-
08:12
-
07:58
-
07:41
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:38
-
06:33
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
06:07
-
05:40
-
05:36
-
05:34
- 29 ноября 2022
-
23:55
-
23:20
-
22:50
-
22:47
Партнерский контент