Вратарь «Сиэтла» Джонс в матче с «Лос-Анджелесом» повторил достижение 31-летней давности

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Победу в самой результативной игре сезона одержали гости со счётом 9:8.

Голкипер «Сиэтла» Мартин Джонс пропустил восемь шайб и отразил 27 бросков по воротам. Таким образом голкипер повторил достижение вратаря «Калгари Флэймз» Майка Вернона, который в игре с «Виннипегом» одержал победу, пропустив восемь шайб. Тот матч состоялся 23 февраля 1991 года и закончился со счётом 10:8 в пользу «Флеймз».

В текущем сезоне Джонс провёл 18 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 89,3%. В предыдущем сезоне голкипер защищал цвета «Филадельфии».