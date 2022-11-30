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Дубль Дубакина помог «Амуру» взять реванш у «Нефтехимика» на своём льду

Дубль Дубакина помог «Амуру» взять реванш у «Нефтехимика» на своём льду
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком». Матч закончился убедительной победой хозяев со счётом 5:1.

Дублем в составе «Амура» отметился Сергей Дубакин. Ещё по шайбе на свой счёт записали хоккеисты хозяев Павел Махановский, Денис Вихарев и Ян Дрозг. Единственную шайбу за «Нефтехимик» забросил Булат Шафигуллин. Этот гол оказался курьёзным и лишил шат-аута голкипера «Амура» Евгения Аликина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Махановский (Аляев, Шаров) – 06:32 (5x5)   2:0 Вихарев (Дрозг) – 22:20 (5x5)   3:0 Дубакин (Дрозг, Ли) – 32:11 (5x4)   4:0 Дубакин (Вихарев, Дрозг) – 35:13 (5x5)   4:1 Шафигуллин (Кашников) – 45:28 (5x5)   5:1 Дрозг – 54:53 (en)

«Амур» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Нефтехимика» за недавнее поражение на домашнем льду. В следующем матче хабаровский клуб на своём льду примет нижегородское «Торпедо» 2 декабря. «Нефтехимик» закончил Дальневосточный выезд и 4 декабря примет на своём льду «Локомотив».

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