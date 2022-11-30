Дубль Дубакина помог «Амуру» взять реванш у «Нефтехимика» на своём льду

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Нефтехимиком». Матч закончился убедительной победой хозяев со счётом 5:1.
Дублем в составе «Амура» отметился Сергей Дубакин. Ещё по шайбе на свой счёт записали хоккеисты хозяев Павел Махановский, Денис Вихарев и Ян Дрозг. Единственную шайбу за «Нефтехимик» забросил Булат Шафигуллин. Этот гол оказался курьёзным и лишил шат-аута голкипера «Амура» Евгения Аликина.
«Амур» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Нефтехимика» за недавнее поражение на домашнем льду. В следующем матче хабаровский клуб на своём льду примет нижегородское «Торпедо» 2 декабря. «Нефтехимик» закончил Дальневосточный выезд и 4 декабря примет на своём льду «Локомотив».
- 30 ноября 2022
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