«Позор нам». Купер — о проигрыше «Бостону» из-за единственного удаления «молний» в матче

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил разочарование результатом матча с «Бостоном» (1:3). Специалист считает, что «молнии» могли выиграть этот матч, но проиграли встречу из-за единственного удаления в третьем периоде.

«Мы играли хорошо и наступали сопернику на пятки, и это вернуло нас в игру. Мы заслужили победу во втором периоде, однако на этом игра не закончилась. Мы не продолжили давление в третьем периоде. Может быть, нам надо было выходить вперёд в счёте во втором игровом отрезке.

Снова встреча, которую мы вполне могли выиграть, но не справились с большинством соперника в третьем периоде. Позор нам», — цитирует Купера The Score.

«Тампа» после 22 матчей текущего сезона НХЛ занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Бостон» возглавляет общую таблицу лиги.