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«Трактор» потерпел третье поражение подряд, проиграв в матче с «Барысом»

«Трактор» потерпел третье поражение подряд, проиграв в матче с «Барысом»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Рахманов (Гурков) – 03:39 (5x5)   0:2 Бекетаев (Савицкий) – 21:48 (5x4)   0:3 Грант (Шайхмедденов, Бекетаев) – 23:54 (5x5)   1:3 Горюнов-Рольгизер (Ткачёв, Альмквист) – 28:07 (5x5)   1:4 Михайлис (Луис, Грант) – 52:45 (5x4)

На четвёртой минуте Михаил Рахманов с передачи Дмитрия Гуркова вывел астанинскую команду вперёд. На 22-й минуте Адиль Бекетаев с передачи Кирилла Савицкого удвоил преимущество «Барыса», а ещё через две минуты Алекс Грант забросил третью шайбу. На 29-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер отыграл один гол. На 53-й минуте Никита Михайлис, реализовав численное большинство, в четвёртый раз забросил в ворота челябинцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 2 декабря.

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