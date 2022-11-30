«Трактор» потерпел третье поражение подряд, проиграв в матче с «Барысом»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
На четвёртой минуте Михаил Рахманов с передачи Дмитрия Гуркова вывел астанинскую команду вперёд. На 22-й минуте Адиль Бекетаев с передачи Кирилла Савицкого удвоил преимущество «Барыса», а ещё через две минуты Алекс Грант забросил третью шайбу. На 29-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер отыграл один гол. На 53-й минуте Никита Михайлис, реализовав численное большинство, в четвёртый раз забросил в ворота челябинцев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 2 декабря.
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