Журналист ESPN: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам! Нет, не тот самый

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» шуткой отреагировал на рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» форвард оформил дубль и побил рекорд легендарного канадского нападающего по количеству голов в выездных встречах.

«Овечкин побил рекорд Гретцки по голам! Нет, не тот самый», — говорится в сообщении. Вышински сделал отсылку на рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ. У канадца их 894, у Овечкина — 793.

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

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