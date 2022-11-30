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Защитник «Витязя» Головков стал 7-м игроком в истории КХЛ, проведшим 600 матчей за 1 клуб

Защитник «Витязя» Головков стал 7-м игроком в истории КХЛ, проведшим 600 матчей за 1 клуб
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Российский защитник «Витязя» Игорь Головков принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Как отмечается в официальном телеграм-канале лиги, для 32-летнего хоккеиста эта встреча стала 600-й за клуб.

Таким образом, Головков, являющийся сыном президента «Витязя», стал седьмым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, проведшим 600+ матчей за одну команду.

Список игроков, отыгравших 600+ матчей в КХЛ за одну команду:

1. Евгений Бирюков («Металлург» Мг) — 779.
2. Роман Старченко («Барыс») — 740.
3. Константин Алексеев («Сибирь») — 682.
4. Артём Лукоянов («Ак Барс») — 654.
5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 642.
6. Денис Платонов («Металлург» Мг) — 631.
7. Игорь Головков («Витязь») — 600.

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