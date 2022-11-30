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Знарок: проблема, что у нас кого-то будут вызывать в сборную; пытаемся выяснить — кого

Знарок: проблема, что у нас кого-то будут вызывать в сборную; пытаемся выяснить — кого
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью».

«Пропустили ненужные голы. Ребята старались, выжимали из себя, конечно. До конца играли. Ненужные голы пропустили. Первый ненужный, второй и третий тоже. Индивидуальные ошибки? Да. Ребята пытались вытаскивать, и моменты какие-то там были всё равно. Но начали… Каждый хотел сыграть индивидуально и помочь.

Когда будем играть без ошибок? Без ошибок мы играть никогда не будем, как и все команды, потому что хоккей и складывается… Ошибку совершила команда — пропустила. Их надо как-то меньше делать ненужных таких. Если повторяются ошибки, это уже неправильно. Пять человек играют на поле, должны помогать друг другу. Как уменьшить количество ошибок? Работаем, работаем на тренировках и индивидуально показываем много видео. В принципе даже перед этой игрой и тренировка была достаточно хорошая, и раскатка неплохая. Трудно с 1-3 вытаскивать матчи.

Держим ли в голове 10-дневную паузу? Держим, держим, держим. Проблема, что у нас кого-то будут вызывать в сборную всё равно. Мы пытаемся выяснить, кого будут вызывать. Потому что эта пауза необходима для нас. Физическое состояние нужно немножко подработать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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