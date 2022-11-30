Стал известен состав тренерского штаба сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что в состав национальной команды на Кубок Первого канала войдут наставники Сергей Фёдоров из ЦСКА и Алексей Кудашов из московского «Динамо».

«Тренерский штаб на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде. Без изменений. Состав национальный команды также определён, о нём сообщит Федерация хоккея России», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».



Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) помощниками главного тренера сборной России были Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар. На том турнире национальная команда дошла до финала, в котором уступила сборной Финляндии.

Кубок Первого канала пройдёт с 15 по 18 декабря.