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Капитан «Рейнджерс» блестяще подстраховал вратаря, сумев спасти команду от верного гола

Капитан «Рейнджерс» блестяще подстраховал вратаря, сумев спасти команду от верного гола
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В одном из игровых эпизодов максимально близок к голу оказался нападающий «Оттавы» Дерик Брассар. Канадский форвард с пятака атаковал ворота «Рейнджерс», которые сегодня защищал Ярослав Галак, и после рикошета от клюшки защитника гостей К'Андре Миллера шайба уже просочилась сквозь амуницию словацкого вратаря и почти пересекла линию ворот, но в последний момент капитан американской команды Джейкоб Труба блестяще подстраховал вратаря, сумев спасти команду от верного гола.

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