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Генменеджер «Авангарда»: хотим сформировать костяк команды на следующий год в этом сезоне

Генменеджер «Авангарда»: хотим сформировать костяк команды на следующий год в этом сезоне
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал, что клуб предпринимает некоторые шаги, чтобы укрепить костяк команды, который принимал бы участие в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«По поводу стабильности состава мы пытаемся в этом плане сейчас работать. Поэтому я думаю, мы сделаем определённые шаги для того, чтобы по крайней мере в течение сезона сделать костяк команды, который бы остался в Омске на следующий год.

В плане селекции есть какие-то моменты, мы пытаемся усилиться, найти какие-то варианты для глубины состава исходя из тех возможностей, которые у нас есть и учитывая потолок зарплат», — цитирует Хабибулина ТАСС.

«Авангард» после 36 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омский клуб примет на своём льду челябинский «Трактор» 4 декабря.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Авангард •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

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