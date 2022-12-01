Генменеджер «Авангарда»: хотим сформировать костяк команды на следующий год в этом сезоне

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал, что клуб предпринимает некоторые шаги, чтобы укрепить костяк команды, который принимал бы участие в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«По поводу стабильности состава мы пытаемся в этом плане сейчас работать. Поэтому я думаю, мы сделаем определённые шаги для того, чтобы по крайней мере в течение сезона сделать костяк команды, который бы остался в Омске на следующий год.
В плане селекции есть какие-то моменты, мы пытаемся усилиться, найти какие-то варианты для глубины состава исходя из тех возможностей, которые у нас есть и учитывая потолок зарплат», — цитирует Хабибулина ТАСС.
«Авангард» после 36 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омский клуб примет на своём льду челябинский «Трактор» 4 декабря.
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