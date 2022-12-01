Новиков: Кросби для нас – уважаемый человек, он это уважение заработал служением хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отметил, что у канадского нападающего «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби много поклонников в России.
«Каждый всегда отмечает своих хоккеистов. Шведы любят своих хоккеистов, финны отмечают своих. Мы просто обязаны болеть и поддерживать наших ребят, но Кросби должен знать, что у него в России очень много болельщиков. Все специалисты уважают и ценят его мужество, ведь ему достаётся так, что, извините меня, живого места нет. При всём уважении к нашим ребятам мы не такие русофилы, которые видят только наших ребят. Нет, Кросби для нас – это уважаемый человек. Он это уважение заработал служением хоккею. Эта связка Кросби и Малкина – пример даже не дружбы, а братства, спортивного братства, которое переходит и в отношения между народами», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 1 декабря 2022
-
15:55
-
15:48
-
15:15
-
15:08
-
14:45
-
14:29
-
14:04
-
13:50
-
13:37
-
13:01
-
12:38
-
12:25
-
12:06
-
11:37
-
11:10
-
10:40
-
10:06
-
09:45
-
09:13
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:42
-
07:19
-
07:02
-
06:38
-
06:20
-
06:01
-
05:56
-
05:54
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
00:05