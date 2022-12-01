Новиков: Кросби для нас – уважаемый человек, он это уважение заработал служением хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отметил, что у канадского нападающего «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби много поклонников в России.

«Каждый всегда отмечает своих хоккеистов. Шведы любят своих хоккеистов, финны отмечают своих. Мы просто обязаны болеть и поддерживать наших ребят, но Кросби должен знать, что у него в России очень много болельщиков. Все специалисты уважают и ценят его мужество, ведь ему достаётся так, что, извините меня, живого места нет. При всём уважении к нашим ребятам мы не такие русофилы, которые видят только наших ребят. Нет, Кросби для нас – это уважаемый человек. Он это уважение заработал служением хоккею. Эта связка Кросби и Малкина – пример даже не дружбы, а братства, спортивного братства, которое переходит и в отношения между народами», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.