«Он мой канадский брат». Малкин и Кросби – самый крепкий союз в истории хоккея

Евгений Малкин вспоминал: «Я спросил у своего агента: «Кто это?». Он сказал мне, что его зовут Сидни Кросби. Сколько ему лет? 14? Ух ты!»

«Ему было 10 лет, когда он начал общаться с журналистами»

Россиянин старше канадца на один год и одну неделю. Но Сидни заступил на пост звезды «Питтсбурга» за сезон до того, как это сделал Малкин: уроженец Магнитогорска задержался в родной команде перед тем, как со скандалом её покинуть.

После переезда Малкина с Урала в Пенсильванию его взаимоотношения с коллегой по амплуа сложились не сразу – впрочем, по банальной причине. «Языковой барьер очень сильно мешал, – рассказывал Кросби. – Он очень старался выучить английский, но всё равно не всегда мог поделиться своими мыслями. Поэтому приходилось обращаться за помощью к Гончу (экс-защитнику «Питтсбурга» Сергею Гончару. – Прим. «Чемпионата»).

Малкин с ноги открыл дверь в НХЛ: 85, 106, 113 очков – в первые три сезона Джино был не просто неудержим – он шёл по нарастающей. И только язык россиянину никак не подчинялся. Флеш-интервью Евгения перед ЧМ-2015, заканчивающееся фразой: «Да не, какой английский, я ***** по-английски не знаю...», стало отдельной вехой в российской спортивной журналистике.

Когда Евгений всё же освоил чужое наречие, особую роль в своих успехах он отводил именно Кросби. Канадец взял на себя нелёгкое бремя общения с окружающим миром и позволил Малкину сосредоточиться исключительно на хоккее. «Он снимает давление, – говорил Малкин о капитане «Пингвинз» в 2017 году. – Он постоянно общается. Мне кажется, ему это нравится. Ему было 10 лет, когда он начал общаться с журналистами. Он мне здорово помогает в этом плане».

Сидни Кросби и Евгений Малкин Фото: Chris Szagola/ZUMA/ТАСС

«В клубе неприкосновенны я и Джино»

В отличие от неоднозначных взаимоотношений с Овечкиным, о конфликтах между Малкиным и Кросби ничего неизвестно. При этом «Питтсбург» сложно назвать клубом с идеальным имиджем. Обстановка внутри «Пингвинз» периодически накаляется с тех пор, как команда взяла третий Кубок Стэнли в XXI веке. Например, несколько североамериканских инсайдеров утверждали, что Фила Кессела обменяли в «Аризону» из-за его противостояния с Малкиным. По версии источников, россиянин злился на партнёра по звену за то, что тот стал слишком усердно работал на личную статистику. Ни Евгений, ни Фил не подтверждали взаимных претензий, но, оказавшись по разные стороны баррикад, точно так же не говорили и лестных слов друг о друге.

В то же время Кросби в экстренных случаях высказывается вполне однозначно. В июне 2019 года тогдашний генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд заявил, что под обмен может попасть любой хоккеист команды, кроме Кросби. Публичный ответ Сидни пришёлся Рутерфорду не в бровь, а в глаз: «В клубе неприкосновенны я и Джино».

Во второй раз вопрос «иммунитета» Малкина вышел на поверхность летом 2022 года – в момент истечения его предыдущего контракта с «Питтсбургом». Переговоры по новому соглашению превратились в настоящую эпопею, и, вероятно, именно Кросби сыграл важнейшую роль в их развязке.

«Пингвины» предлагали Малкину сохранить место в клубе, если тот согласится на колоссальное понижение зарплаты. По информации близких к организации журналистов, новые условия встретили у Сидни такое же непонимание, как и у Евгения. Канадец вступился за одноклубника перед руководством, а когда казалось, что переговорный процесс замер в одной – притом низкой – точке, Кросби приехал к Малкину в гости. «Он хотел проверить, в каком состоянии находится его друг. Кросби был обеспокоен относительно того, как сильно Джино переживает из-за того, что больше не ощущает себя нужным», – писал в июле The Athletic.

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«Кросби должен знать, что у него в России очень много болельщиков»

О дружбе – ещё до инцидента – говорил и Малкин. «Я думаю, это мой самый близкий друг. Мы и семьями дружим. Я уже не раз говорил и буду повторять, что Сидни мне больше импонирует не как хоккеист, а как человек», – рассказывал Евгений в 2020-м. А в 2017-м парное фото с Кросби и Кубком Стэнли подписал предельно лаконично – «best friends».

Когда контрактные тяжбы завершились компромиссом между «Питтсбургом» и Малкиным, Кросби выступил официально: «Я сильно переживал. Сроки уже поджимали, и произойти могло всё что угодно. Всегда хочется думать позитивно и быть оптимистом. Но так или иначе была вероятность, что ничего не получится. Неопределённость сильно нервировала. Даже думать не хотелось о том, что мы, возможно, провели последний матч вместе. И это было вполне реально. Здорово, что он снова с нами. Эта ситуация точно заставила меня понервничать».

Сидни Кросби и Евгений Малкин Фото: nhl.com

«Каждый всегда отмечает своих хоккеистов. Шведы любят своих хоккеистов, финны отмечают своих. Мы просто обязаны болеть и поддерживать наших ребят, но Кросби должен знать, что у него в России очень много болельщиков, – констатирует в беседе с корреспондентом «Чемпионата» экс-вратарь Юрий Новиков. – Все специалисты уважают и ценят его мужество, ведь ему достаётся так, что, извините меня, живого места нет. При всём уважении к нашим ребятам, мы не такие русофилы, которые видят только наших ребят. Нет, Кросби для нас – это уважаемый человек. Он это уважение заработал служением хоккею. Эта связка Кросби и Малкина – пример даже не дружбы, а братства, спортивного братства, которое переходит и в отношения между народами».

Слова Новикова могут показаться преувеличением, но только если вы не слышали самого Малкина. «Это потрясающе. Он как мой брат, канадский брат. Мы проводим так много времени вместе. Сид – невероятный парень. Он мой любимый игрок, любимый одноклубник», – признавался Джино в апреле 2022 года.

«Такое же сравнение, как между БМВ и «Мерседесом»

Статистика даёт вполне определённый ответ на вопрос, кто в этом дуэте лучший. Кросби уже давно перешёл границу в полторы тысячи очков по сумме плей-офф и регулярных чемпионатов. Малкину до аналогичной отметки остаётся ещё полторы сотни результативных баллов.

Кроме того, Кросби гораздо более успешен на международном уровне. Вместе со сборной Канады Сидни выиграл две Олимпиады и один Кубок мира. В его коллекции – «золотая» шайба в ворота национальной команды США в финале домашних Игр-2010.

Малкин сыграл за свою сборную почти в 2,5 раза больше матчей – «набил» количество за счёт чемпионатов мира. Однако зачастую он оставался в тени других хоккеистов. Нередко Евгения критиковали за то, что к матчам сборной России он подходил растренированным. Последний и самый яркий пример – Кубок мира — 2016. Правда, один потрясающий международный турнир в карьере Малкина всё же найдётся. На ЧМ-2012 нападающий рвал любую оборону, которая попадалась ему на глаза. В 10 матчах хоккеист набрал 19 (11+8) очков и на своих плечах притащил команду к титулу.

Евгений Малкин на ЧМ-2012 Фото: Елена Руско/ТАСС

«Парень ответственный, надёжный, – трёхкратный чемпион мира Ирек Гимаев специально для «Чемпионата» характеризует Малкина. – В нём хорошие мужские качества. Он великолепный центральный нападающий. Когда нужно – подключится, когда нужно – подстрахует, когда надо – в обороне отработает. Великолепный центральный. Советская школа. Сейчас практически центральных у нас нет. Очень мало. Малкин – истинный центральный, какими были Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов. На всех их было любо-дорого смотреть, и на Малкина тоже. Отдельно меня радует, что он не бегает из клуба в клуб».

Евгений Малкин и Сидни Кросби во время товарищеского матча сборных России и Канады перед Кубком мира — 2016 Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

«Кого бы я выбрал на месте генменеджера – Кросби или Малкина? – рассуждает по просьбе «Чемпионата» известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд. – Сложный момент. Я так скажу: если предположить, что они оба в идеальной физической форме, то я бы всё-таки сказал: «Малкин». Я думаю, Кросби – это, как у них есть такое выражение, safety pick – безопасный выбор. А Малкин, с одной стороны, более рискованный выбор; с другой стороны, он может делать вещи, которые Кросби не может. Я так думаю, но вообще, это такое же сравнение, как между БМВ и «Мерседесом». Дело такое – кому-то блондинки, кому-то брюнетки. Мне кажется, какой-то дилетантский посыл – сравнивать таких людей».

Кажется, примерно о том же говорит и сам Кросби: «Мне повезло, что я играю с ним. Он может решить исход матча. Когда играешь против сильной команды и матч очень упорный, знаешь, что на него можно положиться, что он обязательно создаст момент. Мы давно играем вместе, и я это очень ценю».

В сентябре 2022-го самому крепкому союзу в современном хоккее исполнилось 16 лет. Представить Малкина без Кросби так же, как и Кросби без Малкина, с каждым следующим матчем всё сложнее. К сегодняшнему дню эта мысль стала слишком очевидной и порой выражается автоматически. Вот, например, пока «Сибирь» находится в поисках центрфорварда, её главный тренер Андрей Мартемьянов иронично рассматривает кандидатуры: «Неплохо было бы собрать Кросби и Малкина». Не Кросби или Малкина, нет. Кросби и Малкина – только так, вместе.