Трёхкратный чемпион мира: отдельно радует, что Малкин не бегает из клуба в клуб

Трёхкратный чемпион мира Ирек Гимаев высоко оценил мастерство и личные качества российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Парень ответственный, надёжный. В нём хорошие мужские качества. Он великолепный центральный нападающий. Когда нужно – подключится, когда нужно – подстрахует, когда надо – в обороне отработает. Великолепный центральный. Советская школа. Сейчас практически центральных у нас нет. Очень мало. Малкин – истинный центральный, какими были Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов. На всех них было любо-дорого смотреть, и на Малкина тоже. Отдельно меня радует, что он не бегает из клуба в клуб», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Отметим, что Малкин всю карьеру в НХЛ провёл за «Питтсбург» и становился с клубом трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.
- 1 декабря 2022
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