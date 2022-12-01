Герсонский: после сокращения лимита на легионеров в КХЛ уровень лиги упадёт

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал ужесточение лимита на легионеров, которое произойдёт в 2023 году.
«Сокращение количества легионеров в лиге однозначно повлияет на качество КХЛ. Изменится уровень хоккея, он будет падать. Конечно, это не от хорошей жизни всё происходит. На хоккей давит внешняя обстановка. Все всё понимают, и поэтому сокращение легионеров делается вынужденной мерой.
Даже если бы не было официального сокращения, то кто бы из иностранцев поехал сейчас? А если бы кто-то и поехал, то какого уровня это были бы иностранцы? Иностранцы слабого уровня нам не нужны, а сильные, скорее всего, не приедут. Помимо этого, мы не знаем, сколько будет денег в следующем году у клубов КХЛ. Вполне возможно, что-то поменяется и содержание элитных легионеров станет слишком дорогим.
Нахождение легионеров в КХЛ поднимает уровень хоккея, потому что они играли в первых пятёрках команд. А их отсутствие явно скажется на качестве. Заменять их на молодёжь — не лучшая идея. Молодёжи надо учиться, проходить стадии подготовки, а не сразу становиться лидерами взрослых команд. Тем более как только начнёт что-то получаться, то они будут пытаться уехать. Легионерам незачем было уезжать.
Неизвестно, сколько понадобиться времени, чтобы поднять уровень хоккея заново, потому что после сокращения лимита уровень упадёт сто процентов», — цитирует Герсонского Sport24.
Напомним, сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата. Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет сокращён до трёх в 2023 году.
- 1 декабря 2022
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