Чернышенко: сейчас в России более 670 тыс. человек занимаются хоккеем

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил болельщиков с Всероссийским днём хоккея и рассказал, сколько человек занимается хоккеем в стране.

«Популярность хоккея в России ежегодно растёт. Сейчас в спортивной системе функционирует 765 организаций, осуществляющих подготовку атлетов по данному виду спорта, в них занимается более 670 тыс. человек, в том числе 15 тыс. женщин. Правительство со своей стороны создаёт комфортные условия для тренировок. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» строятся ледовые дворцы и открытые хоккейные площадки в шаговой доступности. Значительный вклад в развитие и поддержание популярности хоккея вносит Континентальная хоккейная лига, объединяющая 22 клуба из четырёх стран, а также любительские лиги, в которых по всей стране занимаются сотни тысяч россиян.

От всей души поздравляю с праздником всех спортсменов и тренеров, а также болельщиков, для которых хоккей является важной частью жизни. Желаю вам здоровья, крепости духа и ярких побед!» — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг также поздравил болельщиков с Всероссийским днём хоккея, который отмечается сегодня, 1 декабря.