Подъяпольский: у любого игрока есть желание попасть в СКА

Голкипер СКА Владислав Подъяпольский рассказал об игре за армейцев и объяснил, что стало основным фактором перехода в питерский клуб из «Северстали».
«Как в условиях малого количества бросков по воротам получается держать себя в тонусе? Каждый делает по-своему. Я стараюсь разминаться и кататься. Ничего сверхъестественного. В «Северстали» у меня было больше работы. Здесь же нужно держать концентрацию и внимание. Какая-то атака будет в любом случае, и к ней надо быть готовым.
Что именно стало основным фактором перехода в СКА? У любого игрока есть желание попасть в СКА, потому что здесь очень солидная организация. В «Северстали» мы боролись за место в плей-офф, а здесь я буду биться за Кубок. Выиграть его хочет каждый игрок. Так что я рад переходу», — цитирует Подъяпольского Allhockey.ru
Подъяпольский провёл за армейцев три матча, в которых одержал одну победу с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,00.
- 1 декабря 2022
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