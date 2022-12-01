Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, в чём причина неудач клуба в последних матчах

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил игру команды в последних матчах и объяснил причины неудач уфимцев.
«Впервые за долгие годы оказались на первом месте на Востоке. За счёт чего удалось это сделать? На какой-то период вышли на первое место. Никто не ставил задач, чтобы быть на первом месте. Есть задача выигрывать каждый матч. В последний раз мы занимали первое место в 2011 году. Мы отметили, что есть такое достижение, но мы идём дальше, не обращаем внимания. Это тренерская работа. Команда хочет выигрывать каждую игру.
В чём причина спада и серий поражений? Много составляющих. Чемпионат очень длинный, это необычно для всех команд. Все клубы попадают в периоды, когда теряют очки. Мы считаем, что сейчас преодолеваем его. Нельзя сказать, что у нас спад. Все специалисты отмечают, что мы продолжаем играть так же, как ранее. Где-то хромает реализация, где-то травмы, где-то не работает большинство. Команда – это тонкая игра, и каждый игрок выполняет свою роль, и когда он выпадает – начинаются проблемы», – цитирует Баширова телеканал «БСТ».
Уфимцы после 35 матчей набрали 43 очка и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 1 декабря 2022
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