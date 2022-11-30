«Салават Юлаев» обменял нападающего Бочарова в «Амур» на защитника Терещенко

«Амур» и «Салават Юлаев» произвели обмен, в результате которого в Уфу отправляется защитник Сергей Терещенко, а в Хабаровск отправляется нападающий Станислав Бочаров, сообщает пресс-служба «Амура».
Станислав Бочаров провёл в КХЛ 587 матчей, в которых набрал 215 очков (102+113). Лучший результат Бочаров показал в сезоне 2019/2020. Тогда в составе нижегородского «Торпедо» в 62 матчах форвард набрал 35 очков 20+15). В текущем чемпионате за команду «Салават Юлаев» Бочаров отыграл 28 встреч, забросил четыре шайбы и пять раз ассистировал партнерам. Бочаров является победитем молодёжного чемпионата мира (2011), обладатель Кубка Вызова МХЛ (2011). Напомним, ранее «Салават Юлаев» поместил Бочарова в список отказов. Бочаров является воспитанником хабаровского хоккея. Соглашение нападающего с «Амуром» рассчитано до конца сезона.
Терещенко в текущем сезоне провёл 12 игр, в которых набрал два (1+1) очка. Всего на счету 30-летнего защитника 566 матчей в КХЛ, в которых игрок обороны набрал 103 (36+67) очка.
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