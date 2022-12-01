Разин иронично высказался об игре защитника «Северстали» Пыленкова

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин перед матчем со СКА (идёт второй период, счёт 3:2 в пользу армейцев) высказался о встрече Даниила Пыленкова и Александра Самонова с бывшей командой.

«Готовы ли к празднику (Всероссийский день хоккея. — Прим. «Чемпионата») Самонов и Пыленков? Парни хорошо готовы к празднику, я думаю.

К игре против бывшей команды? Ну, мы постарались подготовиться. В последней игре Пыленков получил 2 минуты за игру со сломанной клюшкой. Поэтому мы попытались ему объяснить, как правильно входить в зону, что такое проброс, и напомнили, что во втором периоде мы воротами меняемся.

Сегодня сработает «правило бывших», когда они забивают своей бывшей команде? Ну, мы рассчитываем, что от своей бывшей команды не должен пропускать вратарь, мы на это больше надеемся. Одну-то мы должны забить», — сказал Разин в предматчевом интервью.

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