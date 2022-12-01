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Игрок системы «Анахайма» Минтюков признан лучшим защитником месяца хоккейной лиги Онтарио

Игрок системы «Анахайма» Минтюков признан лучшим защитником месяца хоккейной лиги Онтарио
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Российский хоккеист системы «Анахайм Дакс» Павел Минтюков признан лучшим защитником хоккейной лиги Онтарио, сообщает официальный «твиттер» OHL.

19-летний защитник выступает за клуб «Сагино Спирит». Отметим, что Минтюков признаётся лучшим игроком обороны лиги второй месяц подряд.

В текущем сезоне Павел сыграл 24 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+19». В прошлом сезоне Минтюков провёл за клуб 67 встреч, в которых набрал 62 (17+45) очка.

Воспитанник ЦСКА был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году «Анахаймом» в первом раунде под общим 10-м номером.

В 2019 году Минтюков со сборной России U17 выиграл золотые медали на Мировом кубке вызова.

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