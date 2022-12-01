Р. Ротенберг: у СКА не всё получилось, но это праздник хоккея, яркая победа в овертайме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:3 ОТ) и рассказал об установке на овертайм.
«Всех – со Всероссийским днём хоккея, праздник удался! Ребята – молодцы, соперник был прижат к стенке, мы понимали, что они будут стараться делать всё возможное ради победы. У них есть задача выйти в плей-офф, поэтому они бились как могли, сыграли очень самоотверженно. Да, у нас не всё получилось, но это праздник хоккея, яркая победа в овертайме. Отдельная благодарность болельщикам и команде за самоотверженную игру.
Для «Северстали» это была игра жизни, нам пришлось преодолевать сложности. После первого периода был серьёзный разговор в раздевалке, ребята вышли и забили хорошие голы. Будем работать, нам есть что улучшать.
В овертайме выиграли вбрасывание, два раза сохранили шайбу. Мы просили бросать только в том случае, если есть стопроцентный момент, так и сделали, поздравив тем самым друг друга и болельщиков с праздником», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.
Армейцы после сегодняшней победы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 63 очка.
- 1 декабря 2022
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