«Из какого издания товарищ?» Разин обратился к Юдину на пресс-конференции

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин на пресс-конференции после поражения от СКА (3:4 ОТ) вступил в диалог с бывшим тафгаем СКА Александром Юдиным.
Разин: Из какого издания сидит товарищ? (кивает на Александра Юдина)
Юдин: Я могу здесь находиться, вопросы задавать не буду.
Разин: Я думал, может, ты устроился в какое-то издание. Просто спрашиваю.
После окончания пресс-конференции Разин вновь обратился к Юдину.
Разин: Александр?
Юдин: Если так настаиваешь. Вижу, какие шайбы пропускаете. Кажется, какой-то меч висит над командой. Хочется, чтобы у «Северстали» была удача. Вызовите батюшку, чтобы пришёл и освятил. Всё получается, но залетают такие голы. Хорошая у вас работа и команда…
Разин: То есть Игорь Николаевич Ларионов всё с батюшкой делает? — цитирует Разина и Юдина сайт СКА.
- 1 декабря 2022
-
23:53
-
23:32
-
22:45
-
22:39
-
22:22
-
21:55
-
21:30
-
21:27
-
21:13
-
20:48
-
20:34
-
20:12
-
19:54
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:14
-
17:54
-
17:37
-
17:13
-
17:03
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:22
-
15:55
-
15:48
-
15:15
-
15:08
-
14:45
-
14:29
-
14:04
-
13:50
-
13:37
-
13:01