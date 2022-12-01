Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Из какого издания товарищ?» Разин обратился к Юдину на пресс-конференции

«Из какого издания товарищ?» Разин обратился к Юдину на пресс-конференции
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин на пресс-конференции после поражения от СКА (3:4 ОТ) вступил в диалог с бывшим тафгаем СКА Александром Юдиным.

Разин: Из какого издания сидит товарищ? (кивает на Александра Юдина)

Юдин: Я могу здесь находиться, вопросы задавать не буду.

Разин: Я думал, может, ты устроился в какое-то издание. Просто спрашиваю.

После окончания пресс-конференции Разин вновь обратился к Юдину.

Разин: Александр?

Юдин: Если так настаиваешь. Вижу, какие шайбы пропускаете. Кажется, какой-то меч висит над командой. Хочется, чтобы у «Северстали» была удача. Вызовите батюшку, чтобы пришёл и освятил. Всё получается, но залетают такие голы. Хорошая у вас работа и команда…

Разин: То есть Игорь Николаевич Ларионов всё с батюшкой делает? — цитирует Разина и Юдина сайт СКА.

Новость по теме
Главный тренер «Северстали» Разин назвал причины поражения в матче со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022