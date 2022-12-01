Главный тренер «Северстали» Разин назвал причины поражения в матче со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от СКА (3:4 ОТ) и снова акцентировал внимание на «детских» ошибках игроков его клуба.

«Думаю, мы не испортили праздник хоккея, зрителям матч должен был понравиться. Обилие моментов, голы, комбинации, ошибки. Жаль, что мы на одну ошибку совершили больше. Глупый гол в большинстве пропустили, но это уже не первый, в этом сезоне у нас такая «болезнь». Причём важный гол, переломный. Если бы перед игрой сказали, что мы увезём ничью в основное время, я бы был доволен. А так у нас был моментик в конце матча, жалко, что не использовали.

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Что касается второго периода, мы по сезону в этом игровом отрезке и шайбой владеем в чужой зоне, и бросков наносим не меньше соперника, но почему-то голы в наши ворота влетают.

Как объяснить второй гол, как убрать эту ошибку? Я не знаю. Тот же третий гол – позиционная атака, вместо того, чтобы бросить в створ, мы не попадаем по воротам, выкидываем по стеклу в свою зону, соперник меняется, накладывает, и мы получаем гол. Кроме как детскими эти ошибки не назвать. А соперник сильный, он за такие ошибки наказывает», — цитирует Разина сайт КХЛ.

После поражения «Северсталь» с 35 очками после 37 матчей располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут в гостях с «Витязем» 3 декабря.

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