Хет-трик Джейсона Робертсона помог «Далласу» разгромить «Анахайм»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 5-й минуте матча хозяева открыли счёт после точного выстрела Джейсона Робертсона, который оформил хет-трик в этом матче.
Потом «Даллас» было не остановить, команда забросила сразу пять шайб в ворота соперников до финальной сирены. На 28-й минуте шайбу забросил также Джейсон Робертсон. На 32-й минуте отличился Йоэль Кивиранта, ещё через 10 минут забил третий гол Джейсон Робертсон. Финальный счет установил Уайатт Джонстон, забросивший шайбу с передачи Яни Хаканпяя.
Россияне Денис Гурьянов («Даллас Старз») и Дмитрий Куликов («Анахайм Дакс») результативными действиями не отметились.
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