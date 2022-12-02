Хет-трик Джейсона Робертсона помог «Далласу» разгромить «Анахайм»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 5-й минуте матча хозяева открыли счёт после точного выстрела Джейсона Робертсона, который оформил хет-трик в этом матче.



Потом «Даллас» было не остановить, команда забросила сразу пять шайб в ворота соперников до финальной сирены. На 28-й минуте шайбу забросил также Джейсон Робертсон. На 32-й минуте отличился Йоэль Кивиранта, ещё через 10 минут забил третий гол Джейсон Робертсон. Финальный счет установил Уайатт Джонстон, забросивший шайбу с передачи Яни Хаканпяя.



Россияне Денис Гурьянов («Даллас Старз») и Дмитрий Куликов («Анахайм Дакс») результативными действиями не отметились.