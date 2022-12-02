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Хет-трик Джейсона Робертсона помог «Далласу» разгромить «Анахайм»

Хет-трик Джейсона Робертсона помог «Далласу» разгромить «Анахайм»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 5-й минуте матча хозяева открыли счёт после точного выстрела Джейсона Робертсона, который оформил хет-трик в этом матче.

Потом «Даллас» было не остановить, команда забросила сразу пять шайб в ворота соперников до финальной сирены. На 28-й минуте шайбу забросил также Джейсон Робертсон. На 32-й минуте отличился Йоэль Кивиранта, ещё через 10 минут забил третий гол Джейсон Робертсон. Финальный счет установил Уайатт Джонстон, забросивший шайбу с передачи Яни Хаканпяя.

Россияне Денис Гурьянов («Даллас Старз») и Дмитрий Куликов («Анахайм Дакс») результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Робертсон (Хинц, Миллер) – 04:13 (5x5)   2:0 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 27:43 (5x4)   3:0 Кивиранта (Хейсканен, Сегин) – 31:09 (5x5)   4:0 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 41:23 (5x4)   5:0 Джонстон (Хаканпяя) – 51:23 (5x5)
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