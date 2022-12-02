Клим Костин впервые забил за «Эдмонтон», поразив ворота Флёри

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Итоговый счёт на табло установил российский нападающий Клим Костин.

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Ему удалось впервые отличиться за «Эдмонтон». Это вообще его первое результативное действие за клуб. Он сыграл восемь матчей за команду из Канады.

Всего за свою заокеанскую карьеру 23-летний центрфорвард провёл 54 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-3».