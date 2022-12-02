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Клим Костин впервые забил за «Эдмонтон», поразив ворота Флёри

Клим Костин впервые забил за «Эдмонтон», поразив ворота Флёри
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Итоговый счёт на табло установил российский нападающий Клим Костин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ему удалось впервые отличиться за «Эдмонтон». Это вообще его первое результативное действие за клуб. Он сыграл восемь матчей за команду из Канады.

Всего за свою заокеанскую карьеру 23-летний центрфорвард провёл 54 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-3».

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