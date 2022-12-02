Грубауэр в шпагате спас «Сиэтл» от верного гола после броска Кузнецова в упор
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт третий период — счёт в матче 2:1 в пользу гостей.
В концовке второго периода великолепную возможность отличиться упустил российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Россиянин получил отличную передачу от Ти Джея Оши в падении, но не смог переиграть вратаря хозяев Филиппа Грубауэра. Голкипер «Сиэтла» растянулся в шпагате и отразил щитком бросок россиянина с метра.
Отметим, что Грубауэр выступал за «Вашингтон» c 2012 по 2018 год. 31-летний немецкий голкипер в текущем сезоне провёл пять матчей за «Сиэтл», в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 87%.
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