Дубль Беннета помог «Флориде» одержать уверенную победу в матче с «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Флоридой Пантерз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.
Определяющим отрезком игры стала концовка первого периода, когда в течение минуты хоккеисты «Флориды» забросили три шайбы. Дублем омтетился нападающий «Пантерз» Сэм Беннет, ещё по шайбе записали на свой счёт Мэттью Ткачук, Густав Форслинг и Райан Ломберг. За хозяев единственная шайба на счету нападающего четвёртого звена Дакоты Джошуа. Россияские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились, записав в показатели полезности «-2» и «-1» соответственно. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский участие в матче не принимал.
«Флорида» прервала трёхматчевую серию поражений. «Ванкувер» уступил во втором матче кряду.
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