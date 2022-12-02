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Дубль Беннета помог «Флориде» одержать уверенную победу в матче с «Ванкувером»

Дубль Беннета помог «Флориде» одержать уверенную победу в матче с «Ванкувером»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Флоридой Пантерз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Определяющим отрезком игры стала концовка первого периода, когда в течение минуты хоккеисты «Флориды» забросили три шайбы. Дублем омтетился нападающий «Пантерз» Сэм Беннет, ещё по шайбе записали на свой счёт Мэттью Ткачук, Густав Форслинг и Райан Ломберг. За хозяев единственная шайба на счету нападающего четвёртого звена Дакоты Джошуа. Россияские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились, записав в показатели полезности «-2» и «-1» соответственно. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Махура) – 18:14 (5x5)   0:2 Форслинг (Райнхарт, Луостаринен) – 18:49 (5x5)   0:3 Ломберг (Хёрнквист, Стаал) – 19:14 (5x5)   0:4 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 31:38 (5x5)   1:4 Джошуа (Бир, Дрис) – 32:26 (5x5)   1:5 Беннетт (Ткачук) – 51:11 (5x5)

«Флорида» прервала трёхматчевую серию поражений. «Ванкувер» уступил во втором матче кряду.

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