Харт — о курьёзной шайбе «Тампы»: это один из худших голов, которые я когда-либо пропускал

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт прокомментировал курьёзную шайбу, пропущенную вратарём в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4). Шайба отскочила от лицевого борта и рикошетом от вратаря юркнула в ближний угол ворот.

«Возможно, это один из худших голов, который я когда-либо пропускал. Это было тяжело. Такое случается. Некоторые отскоки вам помогают, некоторые нет. Этот — нет.

Самое лучшее в этой ситуации в том, что это уже в прошлом. Так что я просто должен оставить это позади и двигаться дальше», — цитирует Харта NBC Sports.

В текущем сезоне 24-летний вратарь принял участие в 17 матчах, семь из которых выиграл, и показал процент отражённых бросков 91,4%. «Филадельфия» опустилась на 14-е место в таблице Восточной конференции.