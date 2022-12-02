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Никитин: в футболе вчера — одни доминируют, вторые выходят дальше. Так и «Локомотив»

Никитин: в футболе вчера — одни доминируют, вторые выходят дальше. Так и «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом».

«Показалось, что «Ак Барс» хотел больше, чем мы. Не на полную мы катушку работали, поэтому не получилось дожать моменты, которые были. Сезон длинный, готовимся дальше. То, что пропустили три гола, — это командная причина, не только вратаря. И в поражениях, и в победах, и в забитых, и в пропущенных есть участие всей команды, потому что хоккей — командный вид спорта.

Второй период трудно назвать доминированием. Когда забивают, тогда доминирование, а территориальное преимущество — это разные вещи. Бывает, в футболе вчера то же самое – одни доминируют, другие выходят дальше. Так и мы сегодня», — сказал Никитин на пресс-конференции.

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