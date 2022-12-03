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Второй бомбардир «Детройта» прошлого сезона пропустит полтора месяца из-за травмы кисти

Второй бомбардир «Детройта» прошлого сезона пропустит полтора месяца из-за травмы кисти
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци пропустит из-за травмы кисти около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард получил повреждение после броска одноклубника Бена Шьяро в недавнем матче с «Баффало». Шайба попала в кисть, Бертуцци уже успешно прооперировали.

Это уже вторая аналогичная травма Бертуцци в этом сезоне. Ранее он пропустил месяц после того, как во второй игре сезона получил повреждение руки после попадания шайбы. В текущем сезоне нападающий успел провести девять матчей и записать на свой счёт четыре очка — забросить одну шайбу и отдать три результативные передачи.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего канадского форварда 68 матчей за «красных крыльев», в которых Бертуцци набрал 62 (30+32) очка. Нападающий стал вторым бомбардиром своей команды.

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