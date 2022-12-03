Второй бомбардир «Детройта» прошлого сезона пропустит полтора месяца из-за травмы кисти

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци пропустит из-за травмы кисти около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.
Форвард получил повреждение после броска одноклубника Бена Шьяро в недавнем матче с «Баффало». Шайба попала в кисть, Бертуцци уже успешно прооперировали.
Это уже вторая аналогичная травма Бертуцци в этом сезоне. Ранее он пропустил месяц после того, как во второй игре сезона получил повреждение руки после попадания шайбы. В текущем сезоне нападающий успел провести девять матчей и записать на свой счёт четыре очка — забросить одну шайбу и отдать три результативные передачи.
В прошлом сезоне на счету 27-летнего канадского форварда 68 матчей за «красных крыльев», в которых Бертуцци набрал 62 (30+32) очка. Нападающий стал вторым бомбардиром своей команды.
- 3 декабря 2022
-
09:10
-
08:43
-
08:24
-
06:48
-
06:16
-
06:04
-
05:25
-
03:31
- 2 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:33
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
21:52
-
21:43
-
21:37
-
21:10
-
20:54
-
20:29
-
20:15
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:11
-
18:59
-
18:43
-
18:18
-
17:55
-
17:24