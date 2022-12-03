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Основной голкипер «Ванкувера» Демко пропустит шесть недель из-за травмы нижней части тела

Основной голкипер «Ванкувера» Демко пропустит шесть недель из-за травмы нижней части тела
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Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко пропустит около шести недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

В недавнем матче с «Флоридой Пантерз» вратарь пропустил три гола в течение 59 секунд в концовке первого периода. При третьем голе Демко неловко потянулся щитком за шайбой после броска Патрика Хёрнквиста. Голкипера увели со льда с травмой нижней части тела. Он успел отразить 15 бросков и записать на свой счёт поражение в матче с «Флоридой» (1:5).

В текущем сезоне 26-летний голкипер принял участие в 14 матчах, лишь в трёх из которых одержал победу. Процент отражённых бросков Демко в этом сезоне составляет 88,5%. Вратарь проводит второй сезон по своему пятилетнему контракту с «Ванкувером» с кэпхитом $ 5 млн. Демко был выбран «косатками» во втором раунде драфта НХЛ 2014 года.

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