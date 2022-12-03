Нападающий «Колорадо» Мальцев выбыл на два месяца из-за пореза коньком в матче АХЛ

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев сообщил, что порез коньком оказался серьёзнее, чем предполагалось. Россиянину пришлось сделать операцию, восстановление займёт не менее двух месяцев.



«У меня не очень хорошие новости. Минимум два месяца вне хоккея. В ходе обследования в понедельник оказалось, что сухожилие пусть не разорвано, но порез достаточно глубокий, поэтому и пришлось делать операцию. Как уже постил, она прошла удачно, но всё равно простой будет длительный. Несколько дней собирался с мыслями, искал себе мотивацию, новые хобби, чтобы не отъехать от безделья. Сейчас в голове всё сложилось», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в недавнем матче АХЛ между «Колорадо Иглз» и «Айова Уайлд».

Мальцев в текущем сезоне провёл пять игр за «Колорадо Эвеланш» и не набрал результативных баллов. За фарм-клуб «лавин» 24-летний российский нападающий сыграл 12 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.