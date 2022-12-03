Бабаев считает, что у «Авангарда» сейчас мало шансов найти достойного вратаря-легионера

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев считает, что сейчас на рынке нет достойных иностранных вратарей, способных усилить топ-клубы КХЛ. Перед новым генменеджером «Авангарда» Рашидом Хабибуллиным была поставлена задача найти для команды вратаря-легионера.

«Думаю, шансов найти вратаря-легионера в этой части сезона мало, 5% — не больше. Если бы с таким вопросом обратились ко мне, то, скорее всего, я не смог бы никого предложить, просто потому, что на рынке никого нет. Но подчеркну, мы говорим о достойных вратарях, которые способны заиграть в сильном клубе.

Сколько будет стоить выкуп вратаря из европейских клубов? Думаю, от 200 до 400 тысяч евро. По-разному, как повезёт. Часто у игроков прописаны отступные, и в обычное время их можно выкупить за сумму от 100 до 300 тысяч евро. Но сейчас декабрь, и удовольствие будет дороже. И даже при всём этом, мне кажется, что это нереально. Как сказал ранее, не более 5%, что это произойдёт», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Напомним, «Авангард» в сезоне-2020/2021 становился обладателем Кубка Гагарина, когда их ворота защищал чешский голкипер Шимон Грубец. 25 мая 2022 года контракт с «Авангардом» был расторгнут по инициативе Грубеца. В начале июня 2022 года чех подписал контракт со швейцарским клубом «Цюрих Лайонс».