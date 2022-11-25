Агент Скабелки сообщил, что «Авангард» интересовался белорусским тренером в межсезонье

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что «Авангард» в прошедшее межсезонье хотел пригласить Андрея Скабелку на пост главного тренера команды. Бабаев является агентом белорусского тренера.

«Интерес со стороны «Авангарда» действительно был, но переговоров как таковых не было, потому что Волков (бывший генменеджер «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») ничего не мог делать без согласования с Крыловым (председатель совета директоров «Авангарда». — Прим. «Чемпионата»). Знаю, что Алексей пытался пролоббировать кандидатуру Скабелки. В итоге не получилось, но, как там всё было и по чьей инициативе, я понятия не имею», — цитирует агента BetOn.

Скабелка возглавлял омский клуб в сезоне-2017/2018, но был уволен в ходе регулярного чемпионата КХЛ из-за конфликта с игроками «Авангарда». В текущем сезоне «Авангард» после 33 игр регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занимает шестое место в таблице Восточной конференции.