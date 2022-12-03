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Кожевников — об отставке Знарка: трудно создавать коллектив, если люди приходят с именами

Кожевников — об отставке Знарка: трудно создавать коллектив, если люди приходят с именами
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о возможных причинах увольнения Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

«Поможет ли «Ак Барсу» отставка Знарка? Наверное, поможет, встряхнёт команду. Посмотрим, кто придёт. Если Зинэтула Хайдарович (Билялетдинов. – Прим. «Чемпионата»), то одна вещь. Если кто-то другой… Там-то не очень не к своим относятся, насколько я понимаю. Там сразу начинают критиковать, надо иметь хорошую психологию.

Там что-то внутри команды происходило. Потому что с таким подбором игроков безвольно играть… Я думаю, что больше всё в команде происходило, чем со Знарком. Причины нехоккейные. Что-то внутри там. Трудно создавать коллектив, если люди не раскрываются, а приходят с именами ребята, с какой-то историей. Им трудно найти психологию, взаимосвязь. Там идут внутренние обиды… Жён ещё не забывайте. Много моментов всяких», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, вчера после победного матча с «Локомотивом» (3:2) Знарок объявил об уходе из казанской команды по собственному желанию.

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