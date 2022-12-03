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Стало известно, когда появится состав сборной России на Кубок Первого канала

Стало известно, когда появится состав сборной России на Кубок Первого канала
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов направил в Федерацию хоккея России список кандидатов на вхождение в состав национальной команды на Кубок Первого канала, сообщает сайт ФХР. 6 декабря состоится заседание тренерского совета ФХР, на котором будут рассмотрены предложенные кандидатуры и утверждён окончательный состав.

Кубок Первого канала пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве на льду МСК «ЦСКА Арена». В этом году участие в турнире, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана. Также в рамках турнира 16 декабря состоится первый в истории международный турнир среди национальных команд по хоккею 3х3. В нём сыграют страны-участницы Кубка Первого канала, а также сборная Китая.

Напомним, ранее стал известен состав тренерского штаба сборной России.

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