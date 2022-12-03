Стало известно, когда появится состав сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов направил в Федерацию хоккея России список кандидатов на вхождение в состав национальной команды на Кубок Первого канала, сообщает сайт ФХР. 6 декабря состоится заседание тренерского совета ФХР, на котором будут рассмотрены предложенные кандидатуры и утверждён окончательный состав.
Кубок Первого канала пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве на льду МСК «ЦСКА Арена». В этом году участие в турнире, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана. Также в рамках турнира 16 декабря состоится первый в истории международный турнир среди национальных команд по хоккею 3х3. В нём сыграют страны-участницы Кубка Первого канала, а также сборная Китая.
Напомним, ранее стал известен состав тренерского штаба сборной России.
- 3 декабря 2022
-
18:34
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:31
-
17:12
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:07
-
15:54
-
15:20
-
15:10
-
14:50
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:26
-
11:45
-
11:30
-
11:11
-
11:01
-
10:24
-
09:47
-
09:31
-
09:10
-
08:43
-
08:24
-
06:48
-
06:16