Кейн: когда Панарин пришёл в «Чикаго», он был более одарённым и талантливым, чем я

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал о своих первых впечатлениях о нападающем Артемии Панарине, когда российский хоккеист только начинал свою карьеру в НХЛ.

«Когда Панарин пришёл в «Чикаго» он, вероятно, был более одарённым и талантливым, чем я. Это было похоже на то, что вдруг на тренировке появляется более талантливый парень, вы начинаете наблюдать за ним и понимать, что он может подтолкнуть вас в развитии, когда вы просто будете наблюдать за его игрой на тренировке или находиться рядом с ним на льду.

Были времена, когда мы были на выезде, ходили ужинать только вдвоём и решали, как общаться, разговаривать друг с другом. В этом не было ничего неловкого или неудобного», — цитирует слова Кейна The Athletic.

В текущем сезоне у Панарина в 25 играх за «Рейнджерс» 26 (6+20) очков.