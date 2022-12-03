Кейн: когда Панарин пришёл в «Чикаго», он был более одарённым и талантливым, чем я

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал о своих первых впечатлениях о нападающем Артемии Панарине, когда российский хоккеист только начинал свою карьеру в НХЛ.
«Когда Панарин пришёл в «Чикаго» он, вероятно, был более одарённым и талантливым, чем я. Это было похоже на то, что вдруг на тренировке появляется более талантливый парень, вы начинаете наблюдать за ним и понимать, что он может подтолкнуть вас в развитии, когда вы просто будете наблюдать за его игрой на тренировке или находиться рядом с ним на льду.
Были времена, когда мы были на выезде, ходили ужинать только вдвоём и решали, как общаться, разговаривать друг с другом. В этом не было ничего неловкого или неудобного», — цитирует слова Кейна The Athletic.
В текущем сезоне у Панарина в 25 играх за «Рейнджерс» 26 (6+20) очков.
- 3 декабря 2022
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