Буцаев — о победе над «Северсталью»: игра складывалась просто и в то же время сложно

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2) и рассказал о завтрашнем матче со «Спартаком».

«Ребят поздравляю с хорошей игрой и с победой, болельщиков благодарю за оказанную сегодня поддержку. Игра складывалась и просто, и в то же время сложно.

Повели 2:0, потом успокоились и соперник смог сравнять счёт. Проявили характер: правильная игра в третьем периоде принесла нам положительный результат.



Все следим за таблицей. Последние две игры мы провели не совсем удачно, и ребята сегодня были заряжены на победу, отличный настрой. Где-то эмоции даже захлёстывали. Но смогли правильно сыграть в третьем периоде. Очень важная для нас победа.

Матч со «Спартаком»? Любая игра важна, и это всегда розыгрыш двух очков. Новый тренер у красно-белых? Не такой уж он и новый, он уже провёл достаточное количество матчей с командой. Будем готовиться к матчу», — приводит слова Буцаева сайт «Витязя».

После победы подмосковный клуб находится на восьмой строчке в таблице Западной конференции, набрав 40 очков после 37 матчей.