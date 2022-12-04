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Владислав Наместников забросил свою первую шайбу после возвращения в «Тампу»

Владислав Наместников забросил свою первую шайбу после возвращения в «Тампу»
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче ничейный – 1:1.

На 28-й минуте матча российский нападающий Владислав Наместников с передач канадского нападающего Энтони Чирнелли и защитника из Словакии Эрика Чернака забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Это первый гол Наместникова после возвращения в клуб.

Наместников проводит свой 24-й матч в текущем сезоне НХЛ. До этого у него было четыре результативных действия. На его счету всего четыре голевые передачи.

Наместников покинул команду в 2018 году, а перед этим сезоном вернулся в клуб.

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