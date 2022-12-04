«Сексуальный ассист Малкина». Анна Кастерова отреагировала на голевой пас мужа

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В моменте с третьим голом хозяев Евгений Малкин красиво ассистировал Касперу Капанену. После окончания игры супруга российского хоккеиста Анна Кастерова отреагировала на голевую передачу мужа. «Сексуальный ассист Малкина», — написала Анна в своём телеграм-канале.
Напомним, в составе победителей хет-триком отметился Каспери Капанен, ещё по разу отличились Брайан Раст, Джейсон Цукер и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт три результативные передачи.
У «Сент-Луиса» в этом матче забивали российские форварды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Оба игрока записали на свой счёт по голу.
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