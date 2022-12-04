Овечкин повторил уникальное достижение члена Зала хоккейной славы Майка Модано

В Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в своём 1300-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин повторил достижение американского нападающего Майка Модано, который провёл минимум 1300 матчей за клуб, выбравший его первым номером на драфте НХЛ.

Модано является членом Зала хоккейной славы, был задрафтован под первым номером клубом «Миннесота Норд Старз» (нынешний «Даллас Старз») на драфте 1988 года в НХЛ. Американец провёл за клуб 1459 матчей и набрал 1359 (557+802) очков.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта 2004 года в НХЛ. Россиянин провёл за клуб 1300 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1435 (793+642) очков.